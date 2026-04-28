20. edycja Nocy Kultury w Lublinie. Organizatorzy ujawniają program i główny motyw wydarzenia

Noc Kultury 2026 w przestrzeni Starego Miasta

Tysiące spacerowiczów rokrocznie przyjeżdża do stolicy województwa lubelskiego, aby chłonąć twórczość prezentowaną bezpośrednio na bruku, dziedzińcach i w wąskich uliczkach zabytkowego centrum. Najbliższa odsłona imprezy potrwa od wieczora 6 czerwca do świtu 7 czerwca, ponownie zamieniając miejskie zakamarki w strefę nieoczywistych artystycznych doznań. Twórcy opuszczają wtedy tradycyjne mury muzeów, by nawiązać z przechodniami bezpośredni, uliczny kontakt.

– Noc Kultury, podczas której miasto nie zasypia, lecz tętni sztuką i kreatywnością, od lat pokazuje, jak ogromny potencjał twórczy drzemie w Lublinie i jego mieszkańcach. To wyjątkowy czas, gdy przestrzeń miasta ożywa sztuką – podkreśla Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Prezydent przypomina również, że ta masowa impreza systematycznie buduje wizerunek ośrodka i stanowi ważny element wieloletnich starań o przejęcie prestiżowego tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029.

Hasło prowadzące przez tegoroczną wędrówkę to „Dobra Noc”. Dyrektorka całego przedsięwzięcia, Joanna Wawiórka-Kamieniecka, zaznacza, że zamysłem pomysłodawców jest przełamanie potocznego rozumienia tego pożegnania przed snem, by zamiast wypoczynku zaoferować nocnym markom fascynujące zwiedzanie zjawiskowego miasta.

Koncerty i bitwa freestylowa na żywo w Browarze Perła

Harmonogram festiwalu pęka w szwach od świetlnych iluminacji, występów teatralnych i ulicznych performansów. Kluczową lokalizacją stanie się strefa pod nazwą „Noc w Browarze”, do której zjadą przedstawiciele sceny hip-hopowej. Przed publicznością zaprezentują się utalentowani zwycięzcy konkursu Młody rap, członkowie formacji Dobre Flow oraz Kosma Król, twórca z nominacją do nagrody Fryderyk w kategorii fonograficzny debiut roku.

Oprócz nich na scenie zamelduje się formacja Late Night Poems, proponująca słuchaczom unikalny splot jazzu i recytowanej na żywo poezji, a także raper Vin Vinci. Zwieńczeniem muzycznej części będzie rozbudowany występ DJ-a grającego porywającą selekcję funku, rapu, popu oraz soulowych brzmień.

Świeżym pomysłem w tej edycji ma być uruchomienie dodatkowej areny na terenie Browaru Perła, dedykowanej słownym starciom raperów, którzy powalczą o statuetkę Perły Nocy oraz gratyfikację pieniężną. Uczestnicy będą mogli ponadto zajrzeć do zabytkowej warzelni, zwiedzić dawne podziemia oraz zasiąść przed ekranem w ramach kina pod chmurką.

Motywy wodne i gigantyczne instalacje na ulicach Lublina

Istotnym elementem wizualnym czerwcowego święta sztuki będą akcenty nawiązujące wprost do środowiska wodnego i ryb. Marzena Bielecka, odpowiadająca za stronę programową, tłumaczy, że tego typu detale od wielu sezonów przewijają się w koncepcjach artystów. Staromiejskie arterie zostaną wzbogacone o podwodne kreacje wizualne, zlokalizowane między innymi na Placu Rybnym, w pobliżu Bramy Rybnej i w legendarnym Zaułku Hartwigów.

Zapowiedziano mnóstwo dzieł w nurcie site-specific, skrojonych wyłącznie pod wymiary konkretnych punktów architektonicznych na tę jedną wyjątkową noc. Mieszkańcy poszukają poukrywanych w przestrzeni miejskiej „Lubelskich Stworów”, a także sprawdzą artystyczne interwencje w klasycznych kamienicach i mrocznych bramach.

Organizatorzy obiecują imponujące przemiany otoczenia, wymieniając chociażby dziewięciometrowy materiał zawieszony w charakterystycznym „Uchu igielnym”, awangardowo udekorowane podwórko wzdłuż ulicy Grodzkiej czy rześką w odbiorze kompozycję „Veritas lemon”. Nawet niepozorne przejścia w starych domach zyskają nową tożsamość, dołączając do festiwalowego spaceru.

Podsumowując, nadchodzące wydarzenie to kilkaset całkowicie darmowych propozycji oraz siedem godzin nieprzerwanych wrażeń kulturalnych. W tym ograniczonym czasie cała metropolia przechodzi radykalną metamorfozę, dając przechodniom szansę na chłonięcie miejskiej sztuki wszystkimi możliwymi zmysłami.

Dwudziesta odsłona inicjatywy przyniesie mnóstwo niezapomnianych chwil, dlatego ekipa realizacyjna radzi, by dobrze się wyspać przed weekendem i przygotować w pełni naładowany sprzęt fotograficzny na tę długą i dobrą noc.

Warto również przypomnieć sobie ubiegłoroczną Noc Kultury 2025 w Lublinie, kiedy to zapowiadające imprezę pionierskie instalacje ozdobiły zakątki Starego Miasta jeszcze przed głównym terminem wydarzenia.

