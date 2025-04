19-latek pędził i rozbił audi na drzewie. Młody kierowca zapłaci słoną karę

Do zdarzenia doszło na ul. Szkolnej w Rykach w sobotę, 29 marca. Jak ustalili policjanci, 19-latek kierujący audi skręcał z ul. Poniatowskiego w ul. Szkolną. Niestety, nie dostosował prędkości do warunków drgoowych, co spowodowało utratę panowania nad pojazdem. Audi zjechało z jezdni, wjechało na chodnik, uszkodziło tablicę ogłoszeń i zatrzymało się dopiero na drzewie rosnącym przy drodze.

Na szczęście w wyniku tego groźnie wyglądającego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Kierujący był trzeźwy i posiadał prawo jazdy od roku. Mimo to, młody kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych.

Policja przestrzega przed brawurową jazdą. Jak podkreślają funkcjonariusze, nieodpowiedzialne zachowanie na drodze może zakończyć się niebezpiecznym zdarzeniem drogowym, w którym ryzykujemy utratą czyjegoś zdrowia i życia.

- Brawura na drodze wiąże się przede wszystkim z nadmierną prędkością, a ta była najczęstszą przyczyną wypadków drogowych na terenie powiatu ryckiego w 2024 roku. Aż 24% wypadków drogowych oraz 18% kolizji drogowych było spowodowane niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. W wypadkach, których przyczyną była brawurowa jazda śmierć poniosły 2 osoby a 7 zostało rannych – informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Policja apeluje o zdrowy rozsądek na drogach

Wraz z nadejściem wiosny na drogi wyjeżdża więcej użytkowników różnego rodzaju pojazdów. Policja apeluje o zdrowy rozsądek i przestrzeganie obowiązujących przepisów.

- Chcielibyśmy, żeby osoby te kierowały się zdrowym rozsądkiem i przestrzegały obowiązujących przepisów. Często tak bywa, ale nie wszyscy piesi, rowerzyści, motocykliści oraz kierowcy samochodów, są tak odpowiedzialni. Apelujemy o zachowanie rozsądku oraz o ostrożność na drodze – dodają policjanci.

