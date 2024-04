14-latek chciał coś pokazać. Dyrektor szkoły nie miał innego wyjścia

Oto, do czego doprowadził strajk rolników! Dramatyczne wieści. Ludzie drżą o swój byt [ZDJĘCIA]

Wyjątkowym brakiem wyobraźni popisał się pewien uczeń jednej ze szkół w Białej Podlaskiej, który rozpylił w budynku gaz. Doz darzenia doszło we wtorek (16.04) po godz. 8 w Szkole Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej. - Z informacji zgłaszającego wynikało, że w budynku rozpylony został gaz. Decyzją dyrekcji niemal 100 osób zostało ewakuowanych. Na miejsce wezwane zostały również służby. Czworo uczniów trafiło do szpitala na obserwację i po badaniach zostało zwolnionych do domu - informuje nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z KMP Biała Podlaska. Wśród ewakuowanych było 87 uczniów i 12 nauczycieli.

Z ustaleń policjantów wynikało, że na klatce schodowej szkoły jeden z uczniów rozpylił przyniesiony przez siebie gaz pieprzowy. 14-latek przyznał, że kupił gaz w Internecie i wziął go do szkoły, aby pokazać kolegom. Twierdził, że użył go przez przypadek. O dalszym losie nieodpowiedzialnego nastolatka zadecyduje sąd rodzinny.

