Zakaz korzystania z telefonów w szkole podstawowej. To już pewne. O zmianę apelowali rodzice

Nierozważne i długotrwałe korzystanie z telefonu może powodować uzależnienie. Problem jest szczególnie niebezpieczny w przypadku młodych ludzi, którzy potrafią kompletnie zatracić w wirtualnych świecie. Do tego dochodzą różne patologie związane z robieniem zdjęć i nagrywaniem kompromitujących filmików, co prowadzi do prawdziwych dramatów. W Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie od dawna obowiązuje zakaz korzystania z telefonów, ale jak informuje "Gazeta Wyborcza", od nowego semestru zakaz ten ma być traktowano dużo poważniej. Wychowawca będzie mógł obniżyć ocenę ze sprawowania. Na ten pomysł wpadli sami rodzice. - Nie mogliśmy zarządzić, by uczniowie w ogóle nie mogli przychodzić do szkoły z telefonami. Uznaliśmy jednak, że mogą ich używać dopiero wtedy, gdy już opuszczą szkołę. W razie potrzeby każde dziecko będzie mogło - podobnie jak dotychczas - korzystać ze szkolnego telefonu znajdującego się w sekretariacie - powiedziała "Wyborczej" pani Marlena, mama jednego z uczniów lubelskiej podstawówki.

Rodzice podkreślają, że uczniowie powinni zrozumieć, dlaczego zakaz używania telefonów został wprowadzony, bo tylko wtedy będzie skuteczny i będzie miał on jakikolwiek sens.

