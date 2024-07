11 tysięcy osób bez prądu! Burze dają się we znaki mieszkańcom Lubelszczyzny

Ostrzeżenia IMGW w całej Polsce. Groźne burze już od rana, do tego męczący upał! Będziemy szukać cienia

Kobieta chciała ugotować obiad. Doszło do tragedii

To jeden z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce. Mariusz Szczygieł gościem Targów Książki i Mediów VIVELO Lublin 2024

We wtorek, 16 lipca, przez Lubelszczyznę przechodzą gwałtowne zjawiska atmosferyczne, które powodują liczne straty.

- Na szczęście nie mamy informacji o osobach rannych – poinformował za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej dyżurny KW PSP w Lublinie mł. bryg. Sylwester Wójcik. Przekazał, że większość zgłoszeń pochodzi z powiatów: zamojskiego (45), świdnickiego (28), janowskiego (21) i kraśnickiego (20).

Dyżurny poinformował również, że strażacy wyjeżdżali głównie do usuwania drzew i gałęzi połamanych przez silne wiatry (101 zgłoszeń), uszkodzonych dachów (19 domów i 15 budynków gospodarczych) i wypompowywania wody z zalanych posesji (15).

Rzecznik prasowy PGE Dystrybucja Ewa Wiatr poinformowała, że z powodu zerwanych linii energetycznych bez prądu pozostaje część odbiorców z rejonu Chełma (ok. 7 tys.), Zamościa (3 tys.) i Kraśnika (1 tys.). Jak przekazała, służby energetyczne są w terenie i pracują nad usunięciem awarii.

Do wtorkowego wieczora w całym województwie lubelskim obowiązuje ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed burzami. Miejscami towarzyszyć im będą bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, porywy wiatru do 100 km/h oraz lokalnie grad.

Quiz. Przysłowia o pogodzie Pytanie 1 z 10 Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to... śniegu już nie będzie mokro będzie wszędzie pojawią się żołędzie Dalej