10000 odwiedzających. Targi Książki i Mediów VIVELO w Lublinie sukcesem!

- Targi to dla mnie świetna okazja do spotkań i rozmów z czytelnikami książki „Swąd”, ale też z widzami programu „Pokój Zbrodni”. Organizacja na wysokim poziomie i zróżnicowany harmonogram wydarzeń. Do „Strefy Kryminału” przyszło naprawdę sporo osób, były zdjęcia i dyskusje, a nawet dostałem słodki upominek. Za wszystkie interakcje bardzo dziękuję! - powiedział Bartosz Wojsa, dziennikarz "Super Expressu".