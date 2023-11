Mało brakowało, a straciłaby 10 tysięcy złotych przez kurtkę! "Coś było nie tak"

Oszuści podszywają się pod kurierów! Uważaj na podejrzane linki i kody QR. Naciągacze wyłudzają dane bankowości internetowej

Robisz zakupy przez internet lub chcesz coś sprzedać w sieci? Uważaj, bo oszuści i naciągacze nie śpią! A im bardziej zbliżają się święta Bożego Narodzenia, tym częściej biorą na celownik nieostrożnych ludzi. Ostatnio na Lubelszczyźnie zaatakowali 41-latkę z powiatu ryckiego. Mało brakowało, a kobieta straciłaby dużą kwotę pieniędzy! Jak informują policjanci z powiatu ryckiego, 41-latka chciała sprzedać przez internet kurtkę swojego syna. Okazało się, że osoba, która zgłosiła chęć zakupu, to bezczelny naciągacz. Podszywając się pod kuriera, wysłał 41-latce kod QR do zeskanowania. Potem kobieta miała wejść w pewien podany link i podać dane rzekomo potrzebne do dostarczenia przesyłki.

"Chrońmy nasze dane osobowe oraz dane kart płatniczych, jak też hasła i loginy do rachunków bankowych"

Był to najpierw numer telefonu, mejl i nazwisko, a potem numer karty płatniczej i kodu do płatności internetowej. Na szczęście kobieta w końcu zorientowała się, że "kurier" prosi o zbyt wiele danych i weszła na swoje konto bankowości internetowej. Zobaczyła, że ktoś robi przelewy i natychmiast zadzwoniła do banku. Konto zablokowano i pieniądze zostały uratowane. Gdyby 41-latka w porę nie zorientowała się w sytuacji, mogłaby stracić 10 tys. zł, które miała w banku. "Sprzedając towary za pośrednictwem Internetu, czy też kupując je w sieci zachowajmy rozsądek i ostrożność. Chrońmy też nasze dane osobowe oraz dane kart płatniczych, jak też hasła i loginy do rachunków bankowych. Oszuści po ich uzyskaniu szybko „czyszczą” konta potencjalnych ofiar, niejednokrotnie zaciągają również kredyty. Zachowajmy czujność, dzięki temu nie stracimy pieniędzy" - ostrzegają policjanci na swojej stronie internetowej.

