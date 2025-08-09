10 tys. zł mandatu za selfie. Uważaj, gdzie robisz zdjęcia!

Wkrótce Straż Graniczna zyska nowe uprawnienia do nakładania wysokich mandatów.

Nowe przepisy przewidują kary do 10 tys. zł za fotografowanie infrastruktury granicznej bez zezwolenia.

Zmiany obejmą również kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców i wejdą w życie błyskawicznie.

Sprawdź, dlaczego niewinne selfie może kosztować Cię fortunę!

Straż Graniczna wkrótce zyska kolejne narzędzia do egzekwowania przepisów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt zmian, które rozszerzą katalog wykroczeń karanych mandatem przez funkcjonariuszy tej formacji. Nowelizacja ma usprawnić ich pracę i pozwolić szybciej reagować na naruszenia prawa – zarówno te związane z bezpieczeństwem na granicy, jak i innymi obowiązkami służby.

Mandat za selfie? Nowe uprawnienia Straży Granicznej

Zgodnie z informacjami podanymi przez portal rmf24.pl projekt nowelizacji rozporządzenia MSWiA zakłada, że funkcjonariusze Straży Granicznej zyskają prawo do wystawiania mandatów za fotografowanie bez zezwolenia infrastruktury SG, w tym przejść granicznych. To efekt wprowadzenia przez Ministerstwo Obrony Narodowej przepisów o zakazie utrwalania obrazu obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

Zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny, osoba, która bez zezwolenia fotografuje, filmuje lub w inny sposób rejestruje takie obiekty lub osoby tam przebywające, może zostać ukarana aresztem lub grzywną. Ważne jednak, aby obiekt był wyraźnie oznaczony znakiem zakazu fotografowania.

Nie tylko zdjęcia – wysokie kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Co ważne, nowelizacja przewiduje także kary mandatowe za naruszenia przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Straż Graniczna będzie mogła nałożyć w takich przypadkach mandat w wysokości nawet do 10 tysięcy złotych.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, zmiana ma pozwolić funkcjonariuszom SG reagować szybko i skutecznie, bez konieczności angażowania innych służb. Dzięki temu wykroczenia będą mogły być rozstrzygane na miejscu, a działania bardziej efektywne.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Rozporządzenie ma wejść w życie już dzień po ogłoszeniu. To oznacza, że osoby planujące "pamiątkowe selfie" np. na tle przejścia granicznego lub budynków Straży Granicznej powinny dobrze się zastanowić - koszt takiego zdjęcia może być wysoki.