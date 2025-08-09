10 tys. zł mandatu za selfie. Uważaj, gdzie robisz zdjęcia!

- Wkrótce Straż Graniczna zyska nowe uprawnienia do nakładania wysokich mandatów.
- Nowe przepisy przewidują kary do 10 tys. zł za fotografowanie infrastruktury granicznej bez zezwolenia.
- Zmiany obejmą również kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców i wejdą w życie błyskawicznie.
- Sprawdź, dlaczego niewinne selfie może kosztować Cię fortunę!
Straż Graniczna wkrótce zyska kolejne narzędzia do egzekwowania przepisów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt zmian, które rozszerzą katalog wykroczeń karanych mandatem przez funkcjonariuszy tej formacji. Nowelizacja ma usprawnić ich pracę i pozwolić szybciej reagować na naruszenia prawa – zarówno te związane z bezpieczeństwem na granicy, jak i innymi obowiązkami służby.
Mandat za selfie? Nowe uprawnienia Straży Granicznej
Zgodnie z informacjami podanymi przez portal rmf24.pl projekt nowelizacji rozporządzenia MSWiA zakłada, że funkcjonariusze Straży Granicznej zyskają prawo do wystawiania mandatów za fotografowanie bez zezwolenia infrastruktury SG, w tym przejść granicznych. To efekt wprowadzenia przez Ministerstwo Obrony Narodowej przepisów o zakazie utrwalania obrazu obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.
Zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny, osoba, która bez zezwolenia fotografuje, filmuje lub w inny sposób rejestruje takie obiekty lub osoby tam przebywające, może zostać ukarana aresztem lub grzywną. Ważne jednak, aby obiekt był wyraźnie oznaczony znakiem zakazu fotografowania.
Nie tylko zdjęcia – wysokie kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców
Co ważne, nowelizacja przewiduje także kary mandatowe za naruszenia przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Straż Graniczna będzie mogła nałożyć w takich przypadkach mandat w wysokości nawet do 10 tysięcy złotych.
Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, zmiana ma pozwolić funkcjonariuszom SG reagować szybko i skutecznie, bez konieczności angażowania innych służb. Dzięki temu wykroczenia będą mogły być rozstrzygane na miejscu, a działania bardziej efektywne.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Straż Graniczna. Tak wygląda służba na granicy polsko-białoruskiej
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Rozporządzenie ma wejść w życie już dzień po ogłoszeniu. To oznacza, że osoby planujące "pamiątkowe selfie" np. na tle przejścia granicznego lub budynków Straży Granicznej powinny dobrze się zastanowić - koszt takiego zdjęcia może być wysoki.