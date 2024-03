Czego życzyć księdzu w Wielki Czwartek? Zobacz gotowe życzenia

- Z okazji Wielkiego Czwartku życzymy Wam niegasnącej miłości do Eucharystii, gorliwości oraz siły potrzebnych do głoszenia Dobrej Nowiny, a także obfitych owoców duszpasterskiej pracy. Oby radość i satysfakcja towarzyszyły Wam w każdym dniu posługi kapłańskiej. Niech Bóg obdarza Was wszelkimi łaskami, byście mogli w pełni realizować swoje powołanie. Szczęść Wam Boże! Parafianie - takie słowa w kierunku księży proponuje serwis msze.info.