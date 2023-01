Żona miała znęcać się nad mężem. Zaatakowała go nożyczkami. Kobieta trafiła za kraty

Od 4 lat nie może wejść do swojego domu! Chciał tylko pomóc matce z dzieckiem...

W miniony wtorek (24 stycznia) do policjantów zgłosił się mężczyzna, który powiedział, że został dźgnięty nożyczkami w nogę przez swoją żonę. - Jak wynikało ze wskazywanych przez niego okoliczności, jego 50-letnia małżonka od dłuższego czasu stosuje wobec niego przemoc. Pomiędzy małżonkami miało dochodzić do awantur i nieporozumień - informuje komisarz Magdalena Szczepanowska. Poszkodowany mężczyzna był opatrzony przez lekarza, ale nie wymagał hospitalizacji. Policja ustala okoliczności zdarzenia i sprawdza, czy już wcześniej nie dochodziło w tej rodzinie do przemocy psychicznej i fizycznej.

Kobieta trafiła do policyjnego aresztu. W chwili zatrzymania była trzeźwa. W czwartek została doprowadzona do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Świdniku, gdzie zastosowano wobec niej miesięczny areszt. Zgodnie z kodeksem karnym za zarzucany kobiecie czyn grozi do pięciu lat więzienia.

