Zobaczył policjantów i schował klucz do buzi. 23-latek w areszcie

Do nietypowego zdarzenia doszło na terenie Świdnika. Policjanci patrolowali tam jedną z ulic, gdy nagle jeden z młodych mężczyzn zaczął się na ich widok bardzo dziwnie zachowywać. Włożył do ust pewien przedmiot i próbował szybko się oddalić. Na miejsce wezwano więc ratowników, dzięki którym udało się ustalić, że 23-latek włożył do ust... klucz do swojego mieszkania. Jak się okazało, jego zachowanie nie było przypadkowe - w domu miał bowiem niezłą kolekcję narkotyków. Zabezpieczono 250 gram marihuany, mefedronu oraz amfetaminy. Sąd zdecydował już, że najbliższe trzy miesiące młody mężczyzna spędzi w areszcie. Będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków. Zgodnie z polskim kodeksem karnym grożą mu za to trzy lata więzienia.

