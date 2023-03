Zginął w czasie remontu domu! Koszmarny wypadek w Rykach

Śmiertelny wypadek w czasie remontu dachu. 65-latek spadł z rusztowania w Rykach

W czasie remontu domu w Rykach w poniedziałek, 20 marca, doszło do śmiertelnego wypadku, którego ofiarą został 65-latek. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb ratowniczych przed godz. 9, a ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna przebywał na przystawionym do budynku gospodarczego rusztowaniu, biorąc udział w pracach naprawczych dachu. Z nieznanych jak na razie przyczyn spadł z konstrukcji i zginął na miejscu. Do mieszkańca gminy Ryki wezwano jeszcze śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale na pomoc było już za późno. Szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rykach, która zarządziła przeprowadzenie sekcji zwłok.

- Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanej pracy - prosi aspirantka sztabowa Agnieszka Marchlak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

