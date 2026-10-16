Potężne zderzenie w Radzyniu! Hulajnoga mogła pędzić niemal 90 km/h

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-16 19:00

Niebezpieczny wypadek w Radzyniu Podlaskim (woj. lubelskie)! 17-letni chłopak jadący hulajnogą elektryczną z dużą prędkością wpadł prosto pod samochód osobowy. Nastolatek nie miał kasku ani oświetlenia, a po zderzeniu odjechał z miejsca zdarzenia. Później z poważnymi obrażeniami znalazł się w szpitalu. Policjanci sprawdzili hulajnogę, którą pożyczył od kolegi, i dokonali zaskakującego odkrycia. Ten niepozorny pojazd mógł rozwijać prędkość nawet 89 km/h!

Radiowóz policyjny na sygnale w nocy na drodze. Obok policjant i hulajnoga. O wypadku w Radzyniu czytaj na SE Lublin.
Autor: Policja/ Materiały prasowe

17-latek wjechał hulajnogą pod samochód i uciekł! Policjanci sprawdzili licznik. Aż 89 km/h!

Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek, 15 października, kilka minut po godzinie 18 na ulicy Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. 17-latek poruszający się hulajnogą elektryczną zderzył się z samochodem marki Ford Kuga. Mimo wypadku chłopak nie został na miejscu, lecz odjechał.

Policjanci ustalili, że nastolatek jechał ścieżką rowerową z bardzo dużą prędkością. Nie korzystał z kasku ochronnego, a hulajnoga nie miała włączonego oświetlenia. W pewnej chwili wjechał na przejście dla pieszych tuż przed nadjeżdżającego Forda. Doszło do zderzenia.

Samochodem kierowała 29-letnia mieszkanka gminy Ulan-Majorat. Funkcjonariusze zbadali kobietę alkomatem. Okazało się, że była trzeźwa.

Jechał hulajnogą bez kasku i wpadł pod samochód. Policjanci odkryli, jak szybki był pojazd

Gdy mundurowi prowadzili czynności na miejscu wypadku, dowiedzieli się, że do szpitala trafił ranny 17-latek. Nastolatka przywiózł tam ojciec. Szybko potwierdzono, że to właśnie chłopak, który wcześniej zderzył się z samochodem i odjechał. Badanie alkomatem wykazało, że nie pił alkoholu.

W trakcie policyjnej interwencji pojawił się także kolega nastolatka. To od niego 17-latek pożyczył hulajnogę. Chłopak przyniósł pojazd, a funkcjonariusze postanowili dokładnie go obejrzeć.

Podczas oględzin wyszło na jaw, że hulajnoga może osiągać prędkość aż 89 km/h. To ponad cztery razy więcej niż dozwolone 20 km/h, z jakimi można poruszać się takim pojazdem po drogach publicznych.

Policja prowadzi dalsze czynności, które mają wyjaśnić dokładny przebieg wypadku. Nie ustalono jeszcze, z jaką prędkością nastolatek jechał w momencie zderzenia.

Funkcjonariusze ostrzegają, że hulajnoga elektryczna może być bardzo niebezpieczna, zwłaszcza gdy kierujący lekceważy przepisy. Nadmierna prędkość, brak oświetlenia i jazda bez kasku znacznie zwiększają ryzyko poważnych obrażeń. Tym razem 17-latek przeżył, ale wypadek zakończył się dla niego pobytem w szpitalu.

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