Spis treści

Wraz z nadejściem ciepłych miesięcy i w związku ze zbliżającymi się wakacjami wiele osób - zwłaszcza młodych - rozgląda się za pracą dorywczą, która pozwoli szybko i solidnie zarobić. Sezon letni to idealny moment, by właśnie w taki sposób podreperować swój domowy budżet. Co ciekawe, szczególnie atrakcyjnie prezentują się oferty z zagranicy, gdzie za kilka tygodni pracy fizycznej można zarobić tyle, ile w Polsce przez kilka miesięcy. I choć praca nie zawsze jest lekka, to chętnych nie brakuje, bowiem stawki sięgają nawet 10-12 tysięcy złotych miesięcznie.

Praca sezonowa za granicą. Szukają ludzi bez doświadczenia!

Gdzie w sezonie letnim szukać dobrze płatnej pracy? Od lat popularnością cieszą się m.in. zbiory owoców za granicą. Dobrze znane są na przykład zbiory truskawek czy malin w Niemczech i Holandii, gdzie pracując 6 dni w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, można liczyć na zarobki rzędu 2 300-2 900 euro miesięcznie (ok. 10–12,5 tys. zł). Niestety sezon zbiorów malin i truskawek powoli zbliża się tu ku końcowi, lecz nic straconego, bowiem nadal można natknąć się na atrakcyjne oferty szczególnie przy zbiorze winogron we Francji.

Szansa na wysoki zarobek dla Polaków

W momencie gdy kończy się sezon na truskawki i maliny, rozpoczynają się intensywne zbiory winogron głównie we Francji. Regiony takie jak Bordeaux, Burgundia czy Szampania co roku przyciągają setki pracowników z całej Europy, w tym z Polski. W trakcie pracy zarabia się średnio 11,5 euro za godzinę, więc przez miesiąc można otrzymać wypłatę w wysokości 7-8 tys. zł. Co ważne, zdarzają się także nadgodziny oraz praca w weekendy i w takim przypadku zarobek może wzrosnąć nawet do 10 tys. zł! Warto również wspomnieć, iż większość ofert pracy sezonowej zapewnia nocleg, ubezpieczenie oraz wyżywienie na miejscu. Tym samym po opłaceniu podatków reszta wypłaty zostaje w kieszeni.

Prawie 300 bezrobotnych na jedną ofertę pracy! Tam najtrudniej znaleźć płatne zajęcie

Zbiory owoców w Polsce. Mało opłacalny wysiłek?

Choć prace sezonowe przy zbiorach owoców są dostępne również w Polsce, stawki znacząco odbiegają od tych oferowanych za granicą. Przeciętna płaca to zazwyczaj około 15-25 zł brutto za godzinę, lecz w niektórych regionach rolnicy proponują jeszcze mniej, rozliczając pracowników od kilograma zebranych owoców. W praktyce oznacza to, że nawet przy dużym wysiłku dzienny zarobek rzadko przekracza 150-200 zł.