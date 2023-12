Zamek w Lublinie rozbłysnął iluminacjami. Nad dziedzińcem pojawiły się też planety! Zobacz

Tłumy przybyły w weekend do Lublina, między innymi po to, by zobaczyć na żywo spektakularne widowisko nad lubelskim Muzeum Narodowym. Wszystko przez akcję promocyjną nowego filmu „Rebel Moon”, który pojawi się na platformie Netflix już 22 grudnia. To właśnie za jego sprawą nad zamkowym dziedzińcem pojawiły się imponujących rozmiarów balony w kształcie planet, a na fasadzie budynku pojawiły się iluminacje.

Widowiskowa instalacja miała być pokazywana po zmroku do 18 grudnia włącznie. Niestety tak się jednak nie stanie, bowiem ze względu na warunki pogodowe, balony nie pojawią się już nad dziedzińcem zamku.

„Organizator wydarzenia poinformował nas, że ze względu na uwarunkowania atmosferyczne i techniczne, czas instalacji został skrócony - dziś i jutro nie zobaczymy już planet” – poinformowało w niedzielę (17 grudnia) Miasto Lublin na swoim profilu w mediach społecznościowych.

W poniedziałek spacerowicze będą mogli jednak podziwiać kolorowe iluminacje wyświetlane po zmroku na fasadzie zamku.