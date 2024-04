Załatwiają się przy kościele! To nie wszystko. Podróżni nie mają wstydu

Szokujące zachowanie turystów w Lublinie. Mieszkańcy mają dość

Portal lublin112.pl przyjrzał się częstym utrudnieniom w ruchu przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie. Czytelnik zwrócił uwagę redakcji na skandaliczne zachowanie podróżujących autokarami wycieczkowymi, które parkują w tym miejscu. Turyści mają rozkładać swoje bagaże na zaparkowanych w pobliżu samochodach, a nawet oddawać mocz na ogrodzenie pobliskiego kościoła.

Zdjęcia nadesłane przez czytelnika nie zostawiają złudzeń. Autokary wycieczkowe i turyści nimi jadący blokują ruch pojazdów komunikacji miejskiej oraz rowerzystom. Kierowcy parkują na ścieżce rowerowej lub blokują wjazd lub wyjazd z parkingu samochodowego. Czytelnik zwraca uwagę, że częsta obecność autobusów w tym miejscu spowodowana jest turystami, odwiedzającymi cmentarz żydowski.

Nie tylko kierowcy autobusów są bez winy. Skandalicznie zachowują się też turyści. W tłoku zdarza im się - jak relacjonuje czytelnik - przestawiać lusterka w autach, a nawet stawiać bagaże na samochodach. Na tym nie koniec. Pielgrzymi potrafią też oddawać mocz na ogrodzenie pobliskiego kościoła.

Mieszkańcy i Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna napisali petycję do Urzędu Miasta, aby zmieniono lokalizację parkowania autokarów. Urzędnicy uznali, że "nie ma takiej potrzeby". UM skomentował też sprawą na prośbę portalu lublin112.pl.

– Jeśli chodzi o postój pojazdów – autokarów w sąsiedztwie zabytkowego cmentarza, to na wskazanym odcinku drogi obowiązuje zakaz zatrzymywania pojazdów, który wynika bezpośrednio z art. 49 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z ust. 1 pkt. 4 zabrania się zatrzymywania pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami do najeżdżania na tę linię – wyjaśnia Justyna Góźdź z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Oznacza to, że każde łamanie przepisów należy zgłaszać straży miejskiej lub policji. Podobnie jest np. z zaśmiecaniem terenu.

Źródło: lublin112.pl