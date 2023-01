Zaczął się krztusić na widok policjantów. Pójdzie siedzieć na trzy lata?

To z pewnością nie było zbyt rozważne zachowanie. W sobotni wieczór, 21 stycznia, policjanci otrzymali zgłoszenie o złamaniu ciszy nocnej - w jednej z piwnic miało być słychać głośno grającą muzykę. Funkcjonariusze schodząc na dół poczuli charakterystyczny zapach marihuany. To właśnie wtedy jeden z mężczyzn na widok policjantów zaczął jeść paczkę, a potem zaczął się krztusić. Funkcjonariusze wezwali pogotowie, a w szpitalu, podczas zabiegu, okazało się, że 28-latek połknął paczkę z marihuaną. Jakby tego było mało, w mieszkaniu mężczyzny policjanci odkryli kolejne porcje narkotyku. - 28-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia - czytamy na stronie policji w Lublinie.

