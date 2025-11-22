Za takie zachowanie można dostać mandat 5000 zł. Wyjątkiem jest jeden dzień w roku

Gdzie i kiedy można strzelać fajerwerkami?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w miejscach publicznych fajerwerki można legalnie odpalać tylko w noc sylwestrową, z 31 grudnia na 1 stycznia. To oznacza, że każdy pokaz w innym czasie i miejscu może zostać uznany za wykroczenie. Na terenach prywatnych sytuacja wygląda nieco inaczej - tam fajerwerki można używać praktycznie przez cały rok, między godziną 6:00 a 22:00.

Co ważne, niektóre polskie miasta wprowadziły własne przepisy, zakazujące używania fajerwerków w przestrzeni publicznej przez cały rok. Wyjątkiem są tutaj wyłącznie pokazy profesjonalne, organizowane przez wyszkolonych specjalistów. Celem takich regulacji jest:

ochrona zwierząt i ludzi wrażliwych na hałas,

troska o osoby starsze lub chore,

ograniczenie ryzyka pożarów i wypadków.

Kary za złamanie zakazu strzelania fajerwerkami

Mało kto o tym wie, lecz za naruszenie przepisów dotyczących używania pirotechniki w miejscach publicznych grozi kara grzywny (od 20 do 5000 zł), ograniczenia wolności (do 1 miesiąca), a w skrajnych przypadkach nawet aresztu (od 5 do 30 dni).

Czy można kupić fajerwerki bez 18 lat?

Kto w Polsce może legalnie kupić fajerwerki i petardy? Osoba poniżej 18. roku życia nie może legalnie kupować fajerwerków ani petard w naszym kraju, a sprzedaż tych produktów nieletnim jest zabroniona i grozi karą dla sprzedawcy.

Jeśli masz więc mniej niż 18 lat, nie możesz legalnie kupować ani używać fajerwerków. Kupować mogą je tylko osoby dorosłe i tylko w miejscach z legalną sprzedażą, a korzystać z nich można - tak jak wspominaliśmy - w określonych godzinach i miejscach.