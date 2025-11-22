Za takie zachowanie można dostać mandat 5000 zł. Wyjątkiem jest jeden dzień w roku

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-22 4:05

Fajerwerki od lat towarzyszą nam podczas świąt i ważnych uroczystości, jednak ich używanie w Polsce nie jest wcale tak swobodne, jak mogłoby się wydawać. Choć widowiskowe efekty pirotechniczne cieszą oko, prawo nakłada na nas szereg ograniczeń i obowiązków. Nieprzestrzeganie ich może skończyć się nawet mandatem w wysokości 5000 zł.

Mandat

i

Autor: Shutterstock
Lublin SE Google News

Gdzie i kiedy można strzelać fajerwerkami?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w miejscach publicznych fajerwerki można legalnie odpalać tylko w noc sylwestrową, z 31 grudnia na 1 stycznia. To oznacza, że każdy pokaz w innym czasie i miejscu może zostać uznany za wykroczenie. Na terenach prywatnych sytuacja wygląda nieco inaczej - tam fajerwerki można używać praktycznie przez cały rok, między godziną 6:00 a 22:00.

Co ważne, niektóre polskie miasta wprowadziły własne przepisy, zakazujące używania fajerwerków w przestrzeni publicznej przez cały rok. Wyjątkiem są tutaj wyłącznie pokazy profesjonalne, organizowane przez wyszkolonych specjalistów. Celem takich regulacji jest:

  • ochrona zwierząt i ludzi wrażliwych na hałas,
  • troska o osoby starsze lub chore,
  • ograniczenie ryzyka pożarów i wypadków.

Polecany artykuł:

To on odpowiada za projekt Pałacu Kultury. Dziś ma salę o swoim imieniu

Kary za złamanie zakazu strzelania fajerwerkami

Mało kto o tym wie, lecz za naruszenie przepisów dotyczących używania pirotechniki w miejscach publicznych grozi kara grzywny (od 20 do 5000 zł), ograniczenia wolności (do 1 miesiąca), a w skrajnych przypadkach nawet aresztu (od 5 do 30 dni).

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Fajerwerki przy zoo we Wrocławiu

zoo wrocław
6 zdjęć

Czy można kupić fajerwerki bez 18 lat?

Kto w Polsce może legalnie kupić fajerwerki i petardy? Osoba poniżej 18. roku życia nie może legalnie kupować fajerwerków ani petard w naszym kraju, a sprzedaż tych produktów nieletnim jest zabroniona i grozi karą dla sprzedawcy. 

Jeśli masz więc mniej niż 18 lat, nie możesz legalnie kupować ani używać fajerwerków. Kupować mogą je tylko osoby dorosłe i tylko w miejscach z legalną sprzedażą, a korzystać z nich można - tak jak wspominaliśmy - w określonych godzinach i miejscach.

Sonda
Czy fajerwerki i petardy powinny być zakazane?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FAJERWERKI
MANDAT KARNY