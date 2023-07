Z rzeki wyłowiono zwłoki mężczyzny. Tragedia koło Międzyrzeca Podlaskiego

Przyznał się do winy

QUIZ. Z tym dyktandem poradzi sobie nawet dziecko, a Ty? Wynik niższy, niż 6/10 to wstyd!

W poniedziałek utonęły trzy osoby - poinformowało we wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 110 utonięć. W Międzyrzecu Podlaskim (woj. lubelskie) w korycie rzeki Krzna znaleziono ciało mężczyzny. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o 16.30. W korycie rzeki znaleziono częściowo zanurzone w wodzie ciało 63-letniego mieszkańca Miedzyrzeca Podlaskiego. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich - powiedziała rzeczniczka z komendy w Białej Podlaskiej komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by pływać jedynie w wyznaczonych miejscach, stosować się do poleceń ratownika i nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu

Kajakarz z Czech utonął w rzece. Tragedia podczas spływu kajakowego. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.