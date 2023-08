Przyjechała z Meksyku malować po murach

XIII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Graffiti Meeting of Styles w Lublinie [ZDJĘCIA]

Uwielbiam to robić, to ważna część mojego życia - mówi Nia Fase. Kobieta tylko się uśmiecha pytana o to, co robi Meksykanka z farbą w sprayu na obrzeżach Lublina. 32-latka tworzy swoją sztukę, tak jak ponad stu innych artystów ulicy, którzy wzięli udział w XIII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Graffiti Meeting of Styles w Lublinie.