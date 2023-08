W Parku Ludowym w Lublinie było ogniście! Zobacz na zdjęciach, jak wyglądał Fire Jam

QUIZ. Co oznaczają te skróty? Używasz ich na co dzień, ale na pewno choć raz się pomylisz!

Fire Jam w Parku Ludowym w Lublinie to moment, w którym po zmroku można podziwiać programy etiudowych pokazów tańca z ogniem. Na ognistej scenie prezentują się zawodowcy i amatorzy. Wydarzenie to odbywa się w ramach Europejskiej Konwencji Żonglerskiej 2023, a jego start to godz. 22. Mimo późnej pory ogniste widowisko przyciąga zarówno starszych, jak i młodszych widzów! Ostatnia szansa, by go obejrzeć jest w sobotę (5 sierpnia, o tej samej porze). Wstęp jest darmowy!

Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie - tłumy podziwiają wyczyny artystów. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak wygląda kontrolowane igranie z ogniem? Obejrzyjcie zdjęcia w naszej galerii i przekonajcie się sami!