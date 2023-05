Wyrwał mu zębami skórę z czoła. Krwawa jatka na boisku. 13-latek w szpitalu

To potworne, co dzieje się teraz wśród nastolatków. Na boisku szkolnym w Aleksandrowie pod Biłgorajem (woj. lubelskie) dwóch nastolatków postanowiło wyjaśnić sobie sporne kwestie za pomocą pięści. Emocje sięgnęły zenitu i 12-letni chłopiec czując już gorycz porażki jął gryźć swego o rok starszego adwersarza. Był tak wściekły, że wyrwał mu zębami spory kawałek skóry z czoła. Zalany krwią nastolatek trafił do szpitala w Lublinie, konieczna była operacja i przeszczep skóry. - Z uwagi na charakter sprawy oraz wiek chłopców o zdarzeniu został poinformowany Sąd Rodzinny, który jest właściwy do rozstrzygania w tego typu sprawach - poinformowała aspirant Joanna Klimek z KPP Biłgoraj.

