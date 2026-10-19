Wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Kaskady z 19.10.2026. Pora na luksusowy jacht czy dalej jazda zatłoczonym autobusem?

Dzisiejsze gry mogą sprawić, że ten poniedziałek przejdzie do historii jako twój ulubiony dzień w kalendarzu. Wyniki lotto dzisiaj 19 października 2026 roku to klucz do odpowiedzi na pytanie, czy stać cię już na rzucenie wszystkiego i bilet w jedną stronę do ciepłych krajów. Sprawdź numery w Multi Multi, Kaskadzie oraz Mini Lotto i zobacz, czy los postanowił właśnie teraz sypnąć konkretnym groszem.

Autor: Shutterstock Okrągły szyld z logo Lotto w niebiesko-pomarańczowych barwach, przymocowany do starej, beżowej elewacji budynku. Tło stanowią fragmenty innych budynków i błękitne niebo, nawiązując do nadziei na wygraną. Aktualne wyniki loterii znajdziesz na Super Biznes.