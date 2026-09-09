Wyniki LOTTO 9.09.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Wyniki MultiMulti 9.09.2026

Godzina 14:00: 3, 6, 8, 9, 12, 19, 21, 26, 31, 40, 46, 47, 49, 50, 55, 60, 67, 71, 73, 76 oraz dodatkowo 6.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 9.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 9.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 9.09.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 21.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.