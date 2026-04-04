Wyniki LOTTO 4.04.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Wyniki Lotto 4.04.2026

W losowaniu Lotto w dniu 4 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 3, 6, 12, 26, 27, 49.

Wyniki LottoPlus 4.04.2026

W losowaniu LottoPlus w dniu 4 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 7, 13, 30, 33, 46, 49.

Wyniki MultiMulti 4.04.2026

Godzina 14:00: 2, 3, 4, 12, 14, 19, 20, 23, 27, 33, 36, 46, 56, 58, 59, 64, 67, 76, 79, 80 oraz dodatkowo 23.

Godzina 22:00: 8, 13, 14, 20, 23, 24, 26, 29, 33, 34, 36, 37, 49, 50, 52, 66, 74, 78, 79, 80 oraz dodatkowo 29.

Wyniki EkstraPensja 4.04.2026

W losowaniu EkstraPensja w dniu 4 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 6, 9, 26, 32, 35 oraz dodatkowo 2.

Wyniki MiniLotto 4.04.2026

W losowaniu MiniLotto w dniu 4 kwietnia 2026 roku padły takie liczby: 7, 26, 32, 36, 42.

Wyniki Kaskada 4.04.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24.

Godzina 22:00: 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.