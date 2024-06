Wybuch w zakładach azotowych w Puławach! Dwie osoby został ranne

Tragedia we wsi

Wybuch w zakładach azotowych w Puławach

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 24 czerwca, około godz. 20. Dyżurny KW PSP w Lublinie Maciej Falandysz przekazał, że do niewielkiego wybuchu doszło na linii produkcyjnej amoniaku. - Zakładowa straż pożarna ma swoje siły i środki wydzielone. My jesteśmy na miejscu, pomagamy - powiedział Falandysz. Jak podał, strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia i miejsce lądowania dla śmigłowca LPR.

- Na instalacji przygotowania gazu w Zakładzie Amoniaku Grupy Azoty Puławy, w trakcie uruchamiania podgrzewacza, doszło dziś wieczorem do wypadku, w wyniku którego poparzeniu uległo dwóch pracowników Spółki – zakomunikowała rzeczniczka prasowa Grupy Azoty S.A. Monika Darnobyt.

Rzeczniczka dodała, że jeden z pracowników w cięższym stanie został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala specjalistycznego w Łęcznej, drugi – z lżejszymi obrażeniami, został opatrzony ambulatoryjnie i przetransportowany do Szpitala Miejskiego w Dęblinie.

- Pierwsze oględziny miejsca zdarzenia wskazują, że nie doszło do uszkodzeń aparatów na instalacji. Wszystkie niezbędne służby zostały powiadomione. Trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia – poinformowała Darnobyt.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. należy od 2012 r. do grupy kapitałowej Grupy Azoty – spółki akcyjnej notowanej na GPW, w której Skarb Państwa ma 33 proc. akcji. Spółka zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.

Zakłada Azotowe "Puławy" działają od 4 czerwca 1966 r. Obecnie spółka zatrudnia ponad 3,4 tys. osób.