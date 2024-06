27-latek zniknął pod wodą. Wcześniej zdjął kapok. Tragedia nad zalewem

Przez 65 lat miał status zaginionego. To jeden z bohaterów polskiego lotnictwa

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę (23 czerwca) po godz. 12 nad zalewem w Nieliszu (pow. zamojski). 27-latek razem z bliskimi pływał rowerkiem wodnym. - Będąc ok. 30 metrów od brzegu zdjął kapok i postanowił, że dopłynie do brzegu. Niestety, zaczął się topić i zniknął pod wodą - przekazał PAP rzecznik lubelskiej policji nadkom. Andrzej Fijołek.

- Niestety opadł z sił i zniknął pod wodą. Znajomi próbowali szukać mężczyzny, jednocześnie alarmując służby ratunkowe - dodają policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Po kilkugodzinnej akcji ratunkowej płetwonurkowie ze straży pożarnej wydostali z wody ciało mężczyzny. To pierwsza ofiara wody w sezonie wakacyjnym na Lubelszczyźnie.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.