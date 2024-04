Kobieta wzięła obce dziecko z chodnika. Zrozpaczona matka 3-latka nie wiedziała, co się dzieje

Druga tura wyborów samorządowych odbywa się tam, gdzie podczas wyborów 7 kwietnia żaden z kandydatów nie otrzymał powyżej 50 proc. głosów. W woj. lubelskim głosowanie trwa więc w 66 gminach i miastach. W niedzielnym (21 kwietnia) głosowaniu wyborcy wyłonią prezydentów dwóch miast: Zamościa i Puław, 22 burmistrzów oraz 42 wójtów. Głosy można oddawać od godz. 7 do 21.

Wybory samorządowe 2024. Frekwencja w woj. lubelskim na godz. 12 w II turze

Państwowa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące frekwencji wyborczej według stanu na godz. 12. Jak przekazała, w Polsce zagłosowało do tej pory 12,93 proc. uprawnionych. W woj. lubelskim do wyborczych urn poszło 15,41 proc. uprawnionych (w I turze o tej porze wynik ten wynosił 17,73 proc.). Tym samym Lubelszczyzna uplasowała się na drugim miejscu pod względem najwyższego wyniku frekwencyjnego w skali kraju (za woj. podlaskim, gdzie frekwencja do niedzielnego południa sięgnęła 15,83 proc.).

Najwyższa i najniższa frekwencja w woj. lubelskim w II turze wyborów samorządowych 2024

Najwyższą frekwencję do godz. 12 w woj. lubelskim odnotowano w gminie Stary Brus (pow. włodawski), gdzie do urn wyborczych poszło 26,63 proc. uprawnionych. Najmniejszą frekwencję odnotowano natomiast w Świdniku - 10,71 proc.