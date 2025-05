Wybory prezydenckie 2025. Na kogo głosować? Ksiądz radzi wiernym!

Lubelska Giełda Staroci. Zobaczcie, co było do kupienia. "Ludzie doceniają jakość tych wyrobów"

Już 1 czerwca 2025 roku Polacy tłumnie pójdą do lokali wyborczych, by oddać głos i wybrać przyszłego prezydenta naszego kraju. O tak ważną posadę powalczy Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki, którzy przeszli do drugiej tury wyborów. Obecnie w każdym ze sztabów emocje sięgają zenitu, a kandydaci walczą o głosy, bowiem każdy jeden ma znaczenie. Spora część wyborców nadal zastanawia się na kogo głosować w drugiej turze - niektórzy o radę pytają nawet duchownych.

Jak głosować w wyborach prezydenckich? Ksiądz z TikToka dał wskazówki

W ostatnim czasie jeden z internautów postanowił zapytać ks. Sebastiana Picura znanego z TikToka o to, na kogo powinien zagłosować w nadchodzących wyborach prezydenckich. Spoglądając na wcześniejsze poczynania duchownych, można by stwierdzić, iż kapłan poprze kandydata wspieranego przez PiS. Okazuje się jednak, że nie tym razem! Ks. Picur odpowiedział użytkownikowi na pytanie, lecz nie nakierował go konkretnie, na którego z kandydatów powinien oddać głos.

Idź na wybory, oddaj ważny głos, zagłosuj zgodnie ze swoim sumieniem - przekazał ks. Picur na TikToku.

Duchowny udzielił więc krótkiej odpowiedzi, nie próbując przekonać internautów do któregoś z kandydatów. Czy jednaka taka rada księdza wystarczy, by podjąć decyzję? Okazuje się, że tak, ponieważ bardzo prawdopodobne, że nawet tak błaha wypowiedź kapłana może być dla wielu Polaków wskazówką. W gąszczu politycznych obietnic i medialnych przekazów, przypomnienie o kierowaniu się własnym sumieniem może bowiem pomóc w podjęciu odpowiedzialnej decyzji. Oczywiście nie zapominajmy także o tym, by przed wyborami przeanalizować dokładnie program kandydatów, ocenić samodzielnie ich dotychczasowe działania i spojrzeć na wizję przyszłości Polski. Dzięki temu 1 czerwca podjęcie decyzji nie musi być wcale tak skomplikowane, jakby mogło się wydawać!