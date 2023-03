Wjechała golfem w barierki. 19-latka była pijana

19-letnia kobieta w pewnym momencie straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w barierki energochłonne. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, szybko przebadali 19-latkę alkomatem - jak się okazało była ona pod wpływem alkoholu, miała ponad promil w wydychanym powietrzu. Potwierdziła funkcjonariuszom, że to ona jechała samochodem, ale alkohol wypiła już po spowodowaniu kolizji. Jak tłumaczyła, "zestresowała" ja cała sytuacja i postanowiła rozluźnić się przy "małpce". Policjanci nie dali jednak wiary w te zapewnienia i zawieźli młodą kobietę do do aresztu. Teraz o jej dalszym losie zdecyduje sąd.

