Wjechał na pasy, gdy były na nim dzieci. Wszystko widać na nagraniu

Do bardzo groźnej sytuacji doszło w lutym. Na przejściu dla pieszych w miejscowości w Chełmie kierowca volvo jak gdyby nic przejechał przez przejście dla pieszych mimo tego, że przez pasy przechodziła rodzina z dziećmi. Pirata drogowego próbował ostrzec inny kierowca, który używał klaksonu, ale niestety 29-latek nic sobie z tego nie robił. Policjanci właśnie poinformowali, że udało się namierzyć nieodpowiedzialnego kierowcę, który otrzymał piętnaście punktów karnych oraz mandat w wysokości 1,5 tysiąca złotych. Kierowca volvo nie protestował i przyznał się do wszystkich win. Jak opisuje policja w komunikacie, "nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy volvo zarejestrował świadek zdarzenia, a filmik z tym nagraniem został przesłany na skrzynkę "Stop Agresji na drodze” , skąd dalej trafił w ręce chełmskich policjantów." Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o rozwagę na drodze. Na szczęście tym razem nie doszło do tragedii.

Agresywny pirat drogowy z Koszalina zatrzymany