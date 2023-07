Wjechał motocyklem do sklepu! Zaparkował przy kasach. Na widok policji zrobił to

Szok w Chełmie! Aż ciężko w to uwierzyć, ale 33-letni mężczyzna wjechał motocyklem do supermarketu i zaparkował przy kasach. Kiedy zobaczył policjantów... użył klaksonu. Do zdarzenia doszło w piątek (30 czerwca 2023).

- Skierowani na miejsce funkcjonariusze zastali go siedzącego na motocyklu przy kasach. Na ich widok 33 latek zaczął używać klaksonu. Mundurowi natychmiast wyjęli kluczyki ze stacyjki motocykla, uniemożliwiając mu dalszą jazdę - informuje komisarz Ewa Czyż z lubelskiej policji.

Z ustaleń policji wynika, że 33-latek to mieszkaniec powiatu chełmskiego. Badanie na zawartość alkoholi w organizmie wykazało, że 33 latek był trzeźwy. Nie potwierdzono również, aby był pod działaniem środków odurzających. Na miejsce wezwana została karetka pogotowia, którą po badaniu został przetransportowany do szpitala.