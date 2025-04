W koszyczku wielkanocnym powinno znaleźć się to, co spożywamy i co ma również symboliczny związek z Wielkanocą, np. baranek, który jest symbolem Chrystusa i zwycięstwa dobra nad złem. Czekoladowe jajeczka czy zajączki to współczesne dodatki, które nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem i tymi świętami - wyjaśniał ksiądz Marek Wójcik w rozmowie z serwisem dziendobry.tvn.pl.