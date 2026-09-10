Pogoda w Lublinie: 11-13 września

Mieszkańcy Lublina w najbliższy weekend doświadczą wyraźnej zmiany pogody. Aura będzie ewoluować od deszczowego i chłodnego piątku w kierunku znacznie cieplejszej, choć niekoniecznie słonecznej niedzieli. Choć ogólny trend jest pozytywny i z dnia na dzień będzie coraz cieplej, każdy dzień przyniesie nieco inne warunki. Warto zwrócić uwagę na szczegóły, bo najwyższa temperatura nie będzie szła w parze z największą ilością słońca.

Deszczowy start weekendu

Początek weekendu, piątek 11 września, nie będzie rozpieszczał miłośników słońca. Nad Lublinem przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie, z którego pojawią się opady deszczu. Prognozy wskazują, że może spaść blisko 5 mm wody, co z pewnością da się odczuć podczas przebywania na zewnątrz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie około 18 stopni Celsjusza, natomiast w nocy spadnie do około 8°C. Pocieszeniem może być słaby wiatr, którego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota przyniesie przejaśnienia

Wyraźną poprawę aury przyniesie sobota, która zapowiada się na najpogodniejszy dzień weekendu. Tego dnia w Lublinie można spodziewać się małego zachmurzenia, co daje dużą szansę na dłuższe chwile ze słońcem. Opady deszczu, jeśli w ogóle wystąpią, będą niewielkie i niemal symboliczne. Termometry wskażą od około 10 stopni w nocy do 19 stopni w ciągu dnia, będzie więc odrobinę cieplej niż w piątek. Wiatr pozostanie umiarkowany, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Ciepły, ale pochmurny finał

Niedziela 13 września okaże się najcieplejszym dniem weekendu. Temperatura maksymalna może sięgnąć nawet 22 stopni Celsjusza, co wyraźnie poczujemy po chłodniejszym początku weekendu. Noc również będzie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 11°C. Co istotne, tego dnia synoptycy nie prognozują żadnych opadów deszczu. Jest jednak pewien haczyk – mimo ciepła, nad miastem znów zapanuje duże zachmurzenie. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość blisko 4 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Lublinie?

Piątkowa, deszczowa aura może skutecznie pokrzyżować plany związane z aktywnością na zewnątrz. To dobry moment, by nadrobić zaległości kulturalne, odwiedzić ciekawe wystawy lub po prostu spędzić czas w jednej z przytulnych kawiarni w centrum. Z kolei sobota, z dużą szansą na słońce, będzie idealnym dniem na długi spacer po parku, przechadzkę po zabytkowych uliczkach czy wycieczkę rowerową po miejskich ścieżkach. W niedzielę wysoka temperatura zachęci do wyjścia z domu, mimo pochmurnego nieba. Brak deszczu sprzyja spędzaniu czasu w ogródkach restauracyjnych czy na rodzinnym spacerze, nawet jeśli słońce schowa się za chmurami.

Dane pogodowe: OpenWeather