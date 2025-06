Wakacyjny raj czy pułapka? Egipt znów na celowniku. Nowe przepisy i komunikaty

Spis treści

Wakacje w Egipcie. Polacy nadal rezerwują wycieczki

Egipt od lat zajmuje czołowe miejsce wśród najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych przez Polaków. Niskie ceny, całoroczna gwarancja słońca, egzotyczne krajobrazy, a także dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna przyciągają nad Morze Czerwone dziesiątki tysięcy urlopowiczów każdego roku. Kurorty takie jak Hurghada, Sharm el-Sheikh czy Marsa Alam od lat cieszą się niesłabnącą popularnością i są stałą pozycją w ofercie wielu biur podróży.

Jednak w 2025 roku wypoczynek w tym słonecznym kraju nie jest już tak beztroski, jak mogłoby się wydawać. Choć same egipskie ośrodki turystyczne funkcjonują bez większych zakłóceń, to turyści muszą liczyć się z nowymi wytycznymi, ostrzeżeniami i formalnościami. Na sytuację wpływają nie tylko zmiany przepisów dotyczących wiz czy dokumentów podróży, ale również napięcia geopolityczne w regionie – m.in. w Iranie i Izraelu – które zmuszają do wzmożonej ostrożności. Czy Egipt wciąż jest bezpiecznym wakacyjnym kierunkiem, czy może kierunkiem wymagającym większej rozwagi?

Czy wyjazd do Egiptu jest w tej chwili bezpieczny?

Obecnie podróż do Egiptu jest możliwa i bezpieczna, szczególnie w popularnych kurortach turystycznych, takich jak Hurghada, Sharm el-Sheikh czy Marsa Alam. Sytuacja w tych regionach jest stabilna, a służby dbają o bezpieczeństwo turystów.

Mimo to, ze względu na napięcia geopolityczne w regionie MSZ zaleca zachowanie ostrożności. Należy unikać podróży w rejony przygraniczne oraz śledzić bieżące komunikaty ambasady RP i lokalnych władz. Dobrą praktyką jest rejestracja w systemie Odyseusz oraz wykupienie ubezpieczenia obejmującego ewentualne zdarzenia losowe. Dodatkowo należy śledzić takie strony jak Ambasada RP w Kairze, która w ostatnich dniach wydała ważne ogłoszenie dotyczące podróży do Egiptu, a dokładnie poinformowała o czasowym zaostrzeniu zasad wjazdu.

W dniach 13–16 czerwca 2025 r. pasażerowie nie będą mogli wejść na pokład samolotu do Egiptu bez potwierdzonego biletu powrotnego! Prosimy o uwzględnienie tego wymogu przy planowaniu podróży - czytamy w poście na Facebooku Embassy of Poland in Cairo.

Praktyczne wskazówki dla podróżujących do Egiptu

Choć Egipt pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych, wyjazd do tego kraju w 2025 roku wymaga większej uwagi i starannego przygotowania. Aby uniknąć problemów na lotnisku lub nieprzyjemnych niespodzianek na miejscu, warto wcześniej zapoznać się z aktualnymi wymaganiami i dobrze zaplanować każdy etap wyjazdu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze rzeczy, o których należy pamiętać przed podróżą do Egiptu:

Paszport: musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu.

musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. Wiza: można ją uzyskać online lub na lotnisku.

można ją uzyskać online lub na lotnisku. Ubezpieczenie: zalecane jest wykupienie polisy obejmującej koszty leczenia i ewentualnej ewakuacji.

zalecane jest wykupienie polisy obejmującej koszty leczenia i ewentualnej ewakuacji. Rejestracja w systemie Odyseusz: pozwala na szybki kontakt z polskimi służbami w razie potrzeby.

pozwala na szybki kontakt z polskimi służbami w razie potrzeby. Unikanie ryzykownych obszarów: należy unikać podróży do regionów wskazanych przez MSZ jako niebezpieczne.