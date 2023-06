W rzece znaleziono zwłoki. Czy to zaginiona 36-latka? Niezbędne będzie badanie DNA

41-latek wparował do restauracji. Zjadł i nie zapłacił. Grozi mu 10 lat więzienia

Policjanci szukali we wtorek zaginionej mieszkanki Białej Podlaskiej. 36-latka zaginęła pod koniec maja. - Podczas poszukiwań wykorzystywaliśmy specjalistyczny sprzęt, którego użycie pozwala na sprawdzenie terenu i dotarcie do miejsc, które byłyby trudno dostępne w trakcie penetracji pieszej przez policjantów i strażaków - informuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z KMP Biała Podlaska. - Podczas poszukiwań w rzece Krzna na wysokości ulicy Kąpielowej ujawniliśmy ludzkie zwłoki. Elementy ubrania wskazują, że może to być poszukiwana 36-latka - dodaje policjantka.

Ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań, w tym badań DNA. Zaginiona 36-latki 27 maja wyszła z miejsca swojego zamieszkania i od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną.

