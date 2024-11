Trafił do szpitala

Wojskowi saperzy wyznaczyli strefę ewakuacji w obszarze 200 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu. Na podstawie danych z ewidencji ludności obejmie ona ponad 2800 mieszkańców i mieszkanek Lublina – poinformowało biuro prasowe kancelarii prezydenta miasta Lublin.

Ewakuacja w Lublinie

Ewakuacja rozpocznie się o godz. 7 i potrwa do godz. 9.30. Dotyczy mieszkańców części budynków na sześciu ulicach usytuowanych w rejonie ul. Walecznych. Chodzi o ulice: Czwartek (numery 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27), Lwowska (numery 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26), Podzamcze (numery 3, 5, 7a) Walecznych (3,4) Unicka (5,7) oraz Gustawa Dolińskiego 1.

Miejsce zbiórki wyznaczono przy ul. Walecznych, na wysokości ul. Jacka Kuronia. Stamtąd autobusy komunikacji miejskiej przewiozą mieszkańców do miejsca docelowej zbiórki na stadion Arena Lublin. Mieszkańcy będą mogli zabrać ze sobą zwierzęta domowe. Część parkingu przy stadionie będzie bezpłatna dla osób, które mogą samodzielnie się przemieszczać.

Zlokalizowane w pobliżu ul. Walecznych Szkoła Podstawowa nr 23 (ul. Podzamcze 9) i Przedszkole nr 50 (ul. Podzamcze 7a) będą zamknięte. Opieka nad przedszkolakami będzie zapewniona w innych przedszkolach, a dla uczniów szkoły podstawowej zorganizowana będzie opieka świetlicowa w innych szkołach.

W czasie ewakuacji i usuwania niewybuchu przez saperów zamknięta będzie ulica Walecznych, a także wjazdy na pobliskie ulice: Jacka Kuronia, Krzemieniecką, Podzamcze, Czwartek, Unicka. Ruchem będzie tam kierować policja. Komunikacja miejska zostanie skierowana na objazdy.

Według zapowiedzi dowódcy Patrolu Saperskiego, akcja usuwania niewybuchu powinna potrwać ok. 1,5 godziny.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk zaapelował o spokój i przestrzeganie zaleceń służb prowadzących ewakuację. Miasto uruchomiło całodobowe specjalne numery informacyjne: 81 466 17 12, 81 466 17 13 i 81 466 17 14. Informacji będzie też udzielać straż miejska.

Niewybuch przy ul. Walecznych. Powstaje tam nowy komisariat

Na niewybuch natrafiono podczas prowadzenia wykopów na placu budowy nowego komisariatu policji przy ul. Walecznych. Jak podaje policja, według wstępnych ustaleń może to być pocisk z okresu II wojny światowej. Wezwani na miejsce saperzy sprawdzili teren, nie stwierdzili obecności innych niewybuchów.

Na ul. Walecznych budowana jest nowa siedziba Komisariatu II Policji w Lublinie. Powstaje ona na tej samej działce, w miejscu dawnego parterowego budynku, który nie spełniał już wymogów i standardów obowiązujących w obiektach Policji. Został on wyburzony. Nowy budynek komisariatu będzie trzykondygnacyjny, o łącznej powierzchni ok. 1700 m kw. Budowa rozpoczęła się we wrześniu, ma potrwać dwa lata