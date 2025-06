W piątek 27 czerwca można jeść mięso. Powód wielu zaskakuje

Spis treści

Kalendarz liturgiczny na rok 2025

W kalendarzu liturgicznym kościoła katolickiego nie brakuje ważnych uroczystości - jedne są powszechnie znane, a inne przechodzą niemal niezauważone. Niedawno wierni uczestniczyli w procesjach z okazji Bożego Ciała, które gromadziły tłumy na ulicach miast i wsi. Tymczasem 27 czerwca, przypada kolejne ważne święto, a dokładnie uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Choć ma głębokie znaczenie duchowe, w świadomości wielu wiernych pozostaje mało znana. Co ciekawe, tego dnia obowiązują też inne niż zwykle zasady dotyczące piątkowego postu.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest jednym z najważniejszych świąt o charakterze duchowym i emocjonalnym w kościele katolickim. Dzień ten przypomina o bezgranicznej miłości Chrystusa do ludzi i jest to moment szczególnej modlitwy za kapłanów oraz o świętość życia chrześcijańskiego. Co ważne, uroczystość ta jest ruchoma, ale zawsze obchodzona w piątek po oktawie Bożego Ciała, co w 2025 roku wypada właśnie 27 czerwca.

Czy w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest post?

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzona w piątek po oktawie Bożego Ciała, ma rangę uroczystości, czyli najwyższej rangi święta w liturgii. Tym samym oznacza to, że 27 czerwca 2025 roku można bez grzechu spożywać mięso, nawet jeśli ktoś zwykle przestrzega piątkowej wstrzemięźliwości. Co ciekawe, jest to jeden z wyjątków zapisanych w prawie kanonicznym i potwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski.

Czy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest świętem nakazanym?

Mimo że jest to uroczystość liturgiczna najwyższej rangi, nie jest to tzw. święto nakazane, czyli takie, w które wierni są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej. 27 czerwca wierni nie muszą więc iść do kościoła, lecz oczywiście jest to zalecane.