W Parczewie mieszkańcy "ujrzeli" Matkę Boską. Modlitwy pod drzewem. "To objawienie"

Matka Boska w Parczewie? Mieszkańcy mówią o "objawieniu" i modlą się przy drzewie

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z Parczewa w woj. lubelskim. Widać na nim, jak mieszkańcy z różańcami i Biblią w ręku modlą się do pnia drzew. Według lokalnych mediów to grupa kilkudziesięciu osób. Część mieszkańców dostrzegła tam podobiznę Matki Boskiej. - Wierzę, że to objawienie. O wszystkim dowiedziałam się od znajomych i wyszłam z domu. To znak opatrzności bożej - twierdzi pani Anna, mieszkanka Parczewa, w rozmowie z serwisem parczew.24wspolnota.pl. Internauci wskazali, że drzewo znajduje się przy ulicy Spółdzielczej. Drzewo z Parczewa stało się popularne nie tylko wśród mieszkańców, którzy robią zdjęcia drzewa, ale również w internecie. Filmy poniżej.

Takie cuda w Parczewie. A w Warszawie to najwyżej brązowa woda w Wiśle 😎 #parczew #cud pic.twitter.com/DXngUi8UPD— Goorsky (@goorsky_pl) May 16, 2023

