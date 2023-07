W nocy zrobili sobie KULIG. 31-latek siedział na sankach. Nigdy tego nie zapomni

Do tego wypadku doszło w miniony poniedziałek po północy we wsi Hrud (woj. lubelskie). - Ze wstępnych ustaleń wynikało, że w 27-latek razem ze swoim 31-letnim znajomym spożywali alkohol. W pewnym momencie wpadli na pomysł, by się "rozerwać", więc postanowili podczepić sanki do osobówki i zrobić sobie przejażdżkę - informuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowa z KMP Biała Podlaska. Finał tej akcji mógł być tylko jeden. Dobrze, że nikt nie zginął. Na łuku drogi sanki prawdopodobnie zaczepiły o pobocze, a siedzący na nich 31-latek uderzył w ogrodzenie posesji.

Mężczyzna trafił do szpitala. Tam została od niego pobrana krew do badań na zawartość alkoholu. Kierujący passatem 27-latek miał w organizmie 1,5 promila alkoholu. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie 27-latek odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 4,5 roku pozbawienia wolności kara finansowa w wysokości od 10 tysięcy do 60 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat.

