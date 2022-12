Urodziła malutką Lili na autostradzie. Policjanci nie chcieli dłużej czekać

Policjanci z Konina w nocy, z 17 na 18 grudnia, rutynowo kontrolowali autostradę A2 na wysokości MOP Łęka. W pewnym momencie zjechali z drogi i zatrzymali się, by sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Nagle podbiegł do nich zdenerwowany mężczyzna, który przyznał, że potrzebuje pilnej pomocy, ponieważ jego żona... właśnie zaczęła rodzić. Policjanci nie chcieli dłużej czekać i postanowili szybko działać. Wezwali na miejsce karetkę, a rodzącą kobieta została przeniesiona do budynku. W czasie, gdy trwała akcja porodowa, jeden z policjantów zajmował się 7-letnim synkiem pary, a drugi pomagał przy przyjściu na świat malutkiej Lili. - Kobieta wraz z dziewczynką zostały przetransportowane do kolskiego szpitala. Na co dzień mieszkają w województwie lubelskim, w gminie Łuków - podaje Kurier Lubelski. Funkcjonariusz, który pomagał rodzącej kobiecie, ma nadzieję, że uda mu się spotkać z rodziną, której pomógł i będzie mógł się dowiedzieć, co u małej.

