Umowa na budowę kolejnego odcinka S17. Koszt inwestycji to ponad 500 milionów

Lubelski oddział GDDKiA poinformował o podpisaniu umowy z wykonawcą budowy drogi ekspresowej S17 między Izbicą a węzłem Zamość Sitaniec. Za inwestycję odpowiedzialne będzie konsorcjum firm GAP Insaat (lider), Fabe Polska oraz Side Midas Stroy. Kontrakt opiewa na ok. 504 mln zł. Wykonawca ma 41 miesięcy (prawie 3,5 roku) na zaprojektowanie, wybudowanie trasy (z wyłączeniem miesięcy zimowych) i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Latem przyszłego roku do wojewody lubelskiego powinien trafić wniosek o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Budowa planowana jest w latach 2026-2028.

Blisko 10-kilometrowy odcinek drogi będzie w większości przebiegać nowym śladem wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Trasa rozpocznie się za Izbicą, ominie od zachodniej strony Chomęciska Małe i zakończy w okolicach Sitańca.

Inwestycja obejmuje również budowę m.in. dwóch węzłów (Stary Zamość, Zamość Sitaniec) i 27 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt), a także dróg do obsługi ruchu lokalnego.

Droga ekspresowa S17 z Piask pod Lublinem do granicy z Ukrainą w Hrebennem będzie liczyć w sumie ok. 125 km. Obecnie na etapie realizacji są jeszcze trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego o łącznej długości 55 km. W 2023 r. wykonawcy złożyli do wojewody lubelskiego wnioski o wydanie decyzji ZRID. Po uzyskaniu zezwolenia będą mogły rozpocząć się prace budowlane.