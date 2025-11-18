Ukryli całe miasto w skałach. To prawdziwa perła i jeden z siedmiu cudów świata!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-18 4:21

Są na świecie miejsca, które wręcz wydają się być nierealne, a jednak istnieją. Idealnym przykładem może być miasto wykute w skale, które przez lata pozostawało tajemnicą. Dziś jest jednym z siedmiu cudów świata, ale nadal skrywa wiele sekretów.

Lublin SE Google News
  • W samym sercu jordańskiej pustyni leży starożytne miasto Petra, które przez wieki pozostawało tajemnicą.
  • Wykute w skale miasto, stworzone przez Nabatejczyków, było ważnym węzłem handlowym i cechuje się unikalną architekturą.
  • Petra, wpisana na listę UNESCO i uznana za jeden z Nowych Siedmiu Cudów Świata, kryje znacznie więcej niż tylko słynny Skarbiec Faraona.
  • Odkryj sekrety tego niezwykłego miejsca i dowiedz się, co jeszcze skrywa "skalna perła" Jordanii!

Miasto wykute w skale. To antyczny cud

Na środku jordańskiej pustyni od lat turyści podziwiają starożytne miasto Petrę, które zostało wykute w skale. Co ciekawe, choć powstało ponad dwa tysiące lat temu, to przez stulecia jego istnienie stanowiło zagadkę dla świata zachodniego. Według źródeł historycznych, życie w Petrze - skalnym mieście - toczyło się już w okresie neolitycznym i aż do podbojów arabskich okolica była zamieszkiwana przez różne grupy nomadów.

Pierwsze wzmianki o Nabatejczykach zamieszkujących Petrę pochodzą natomiast z IV w. p.n.e. Owy lud arabski sprawił, że lokalizacja była ich stolicą i tętniła życiem. Miał tam miejsce handel kadzidłem, przyprawami i towarami docierającymi z Indii czy Afryki. Przez wieki Petra pełniła rolę ważnego węzła szlaków handlowych, łącząc ze sobą największe starożytne cywilizacje.

Co ważne, to właśnie Nabatejczycy stworzyli unikalną architekturę, łączącą wpływy hellenistyczne, rzymskie i lokalne. Monumentalne fasady, grobowce i świątynie powstawały poprzez żmudne wykuwanie skał od góry do dołu. Efekt do dziś budzi podziw archeologów i turystów.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Petra - ruiny miasta Nabatejczyków [ZDJĘCIA]

Petra - ruiny miasta Nabatejczyków
8 zdjęć

Petra - skalne miasto w Jordanii

Miasto narodziło się dzięki niezwykłym umiejętnościom Nabatejczyków, którzy postanowili wykorzystać naturalne skały jako "budulec" i jednocześnie ochronę. Zamiast wznosić konstrukcje z cegieł czy kamieni, wykuwali całe fasady świątyń, grobowców i budowli bezpośrednio w klifach. Najpierw kształtowano górną część fasady, a następnie stopniowo schodzono niżej, tworząc kolumny, nisze i rzeźbienia.

Najbardziej rozpoznawalną budowlą w opuszczonym mieście Petra jest wielopiętrowa fasada znana jako Al-Chazna – konstrukcja o wysokości kilkudziesięciu metrów, zdobiona kolumnami, niszami i rzeźbami zwana przez Beduinów Skarbcem Faraona. W kulturze masowej zasłynęła dzięki filmowi "Indiana Jones" i "Ostatnia krucjata", gdzie przedstawiona została jako świątynia strzegąca Świętego Graala.

Polecany artykuł:

To polskie miasto było stolicą Węgier. Dziś nosi miano perły renesansu

Tajemnicze miasto w skale jest cudem świata

Petra to wyjątkowe miejsce na mapie, które bez wątpienia warto zobaczyć na własne oczy. Każdego roku odwiedza je mnóstwo turystów, a fakt, że od 1985 roku miejsce to znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, oraz od 2007 roku jest jednym z Nowych Siedmiu Cudów Świata sprawia, że coraz więcej osób rezerwuje loty do Jordanii i udaje się właśnie do skalnej perły. 

Co ważne, Petra to jednak nie tylko wspomniany wcześniej skarbiec Al-Chazna, ale o wiele więcej. Cały obszar to setki obiektów rozsianych na ogromnym terenie, oto kilka z nich:

  • Monumentalny Monastyr (Ad-Dajr),
  • Rzymski teatr wykuty w skale, mieszczący około 3 tys. widzów,
  • Ulica Kolumnowa,
  • Groby Królewskie,
  • Wielka i Mała Świątynia,
  • pozostałości mieszkań, tarasów, ołtarzy i systemów wodnych.
Quiz o polskich miastach. Tylko prawdziwi znawcy zdobędą komplet punktów!
Pytanie 1 z 10
W którym mieście znajduje się słynny Zamek Królewski na Wawelu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WAKACYJNE PODRÓŻE
PODRÓŻE