Ukryli całe miasto w skałach. To prawdziwa perła i jeden z siedmiu cudów świata!

W samym sercu jordańskiej pustyni leży starożytne miasto Petra, które przez wieki pozostawało tajemnicą.

Wykute w skale miasto, stworzone przez Nabatejczyków, było ważnym węzłem handlowym i cechuje się unikalną architekturą.

Petra, wpisana na listę UNESCO i uznana za jeden z Nowych Siedmiu Cudów Świata, kryje znacznie więcej niż tylko słynny Skarbiec Faraona.

Odkryj sekrety tego niezwykłego miejsca i dowiedz się, co jeszcze skrywa "skalna perła" Jordanii!

Miasto wykute w skale. To antyczny cud

Na środku jordańskiej pustyni od lat turyści podziwiają starożytne miasto Petrę, które zostało wykute w skale. Co ciekawe, choć powstało ponad dwa tysiące lat temu, to przez stulecia jego istnienie stanowiło zagadkę dla świata zachodniego. Według źródeł historycznych, życie w Petrze - skalnym mieście - toczyło się już w okresie neolitycznym i aż do podbojów arabskich okolica była zamieszkiwana przez różne grupy nomadów.

Pierwsze wzmianki o Nabatejczykach zamieszkujących Petrę pochodzą natomiast z IV w. p.n.e. Owy lud arabski sprawił, że lokalizacja była ich stolicą i tętniła życiem. Miał tam miejsce handel kadzidłem, przyprawami i towarami docierającymi z Indii czy Afryki. Przez wieki Petra pełniła rolę ważnego węzła szlaków handlowych, łącząc ze sobą największe starożytne cywilizacje.

Co ważne, to właśnie Nabatejczycy stworzyli unikalną architekturę, łączącą wpływy hellenistyczne, rzymskie i lokalne. Monumentalne fasady, grobowce i świątynie powstawały poprzez żmudne wykuwanie skał od góry do dołu. Efekt do dziś budzi podziw archeologów i turystów.

Petra - ruiny miasta Nabatejczyków [ZDJĘCIA]

Petra - skalne miasto w Jordanii

Miasto narodziło się dzięki niezwykłym umiejętnościom Nabatejczyków, którzy postanowili wykorzystać naturalne skały jako "budulec" i jednocześnie ochronę. Zamiast wznosić konstrukcje z cegieł czy kamieni, wykuwali całe fasady świątyń, grobowców i budowli bezpośrednio w klifach. Najpierw kształtowano górną część fasady, a następnie stopniowo schodzono niżej, tworząc kolumny, nisze i rzeźbienia.

Najbardziej rozpoznawalną budowlą w opuszczonym mieście Petra jest wielopiętrowa fasada znana jako Al-Chazna – konstrukcja o wysokości kilkudziesięciu metrów, zdobiona kolumnami, niszami i rzeźbami zwana przez Beduinów Skarbcem Faraona. W kulturze masowej zasłynęła dzięki filmowi "Indiana Jones" i "Ostatnia krucjata", gdzie przedstawiona została jako świątynia strzegąca Świętego Graala.

Tajemnicze miasto w skale jest cudem świata

Petra to wyjątkowe miejsce na mapie, które bez wątpienia warto zobaczyć na własne oczy. Każdego roku odwiedza je mnóstwo turystów, a fakt, że od 1985 roku miejsce to znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, oraz od 2007 roku jest jednym z Nowych Siedmiu Cudów Świata sprawia, że coraz więcej osób rezerwuje loty do Jordanii i udaje się właśnie do skalnej perły.

Co ważne, Petra to jednak nie tylko wspomniany wcześniej skarbiec Al-Chazna, ale o wiele więcej. Cały obszar to setki obiektów rozsianych na ogromnym terenie, oto kilka z nich:

Monumentalny Monastyr (Ad-Dajr),

Rzymski teatr wykuty w skale, mieszczący około 3 tys. widzów,

Ulica Kolumnowa,

Groby Królewskie,

Wielka i Mała Świątynia,

pozostałości mieszkań, tarasów, ołtarzy i systemów wodnych.