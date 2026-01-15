Ukraińcy dominują w Polsce! Te liczby mówią wszystko

2026-01-15 15:05

Cudzoziemcy od lat są ważną częścią polskiego rynku pracy, a najnowsze dane GUS tylko to potwierdzają. Pod koniec lipca 2025 roku w Polsce pracowało już ponad 1,1 mln obcokrajowców, co oznacza wyraźny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć struktura narodowościowa staje się coraz bardziej zróżnicowana, jedno pozostaje niezmienne – Ukraińcy wciąż zdecydowanie dominują.

Autor: Pixabay.com
Cudzoziemcy w Polsce. Najwięcej Ukraińców

Z danych GUS wynika, że na koniec lipca 2025 r. w Polsce pracowało 1 106,3 tys. cudzoziemców, czyli o 6,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku, gdy było ich 1 041,6 tys. Obcokrajowcy wykonujący pracę w naszym kraju pochodzili z ponad 150 państw świata, co pokazuje, jak bardzo otwarty stał się polski rynek pracy.

Najliczniejszą grupę wśród pracujących cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy. Było ich około 741 tys., czyli o 5,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Ukraińcy odpowiadali za 67 proc. wszystkich cudzoziemców pracujących w Polsce.

Nie tylko Ukraina. Coraz więcej pracowników z innych krajów

Za Ukraińcami plasują się kolejno Białorusini, Gruzini, Hindusi, Kolumbijczycy oraz Filipińczycy. W ostatnich latach szczególnie widoczny jest wzrost liczby pracowników z Azji i Ameryki Południowej, co wiąże się m.in. z brakami kadrowymi w przemyśle, budownictwie, logistyce i usługach.

W tych województwach Ukraińców jest najwięcej

Gdzie pracują cudzoziemcy? Te regiony przyciągają najbardziej

Najwięcej obcokrajowców pracujących w Polsce mieszka w regionie warszawskim stołecznym – to aż 20 proc. wszystkich cudzoziemców wykonujących pracę. Duże skupiska odnotowano także w województwach dolnośląskim i wielkopolskim, gdzie zapotrzebowanie na pracowników jest szczególnie wysokie.

GUS zwraca również uwagę na formy zatrudnienia. Pod koniec lipca 2025 roku 428 tys. cudzoziemców wykonywało pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i umów pokrewnych. To wzrost o 5,6 proc. w porównaniu z lipcem 2024 roku, co pokazuje, że elastyczne formy zatrudnienia nadal odgrywają dużą rolę w przypadku pracowników z zagranicy.

Uważasz, że Ukraińcy są w stanie obronić się przed rosyjską, letnią, ofensywą?
