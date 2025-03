Uderzył w bariery, potem wpadł do rowu. Śmiertelny wypadek motocyklisty

Autor:

Kocudza Trzecia. Tragiczny wypadek motocyklisty

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, 9 marca, około godz. 15, w miejscowości Kocudza Trzecia na Lubleszczyźnie. Motocyklista, jadący drogą krajową nr 74 z Janowa Lubelskiego w kierunku Frampola, z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery energochłonne i wpadł do rowu.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo udzielonej pomocy, mężczyzna zmarł na miejscu.

Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy starą drogą krajową przez Frampol. Funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tragedii.

Przy okazji policjanci apelują o bezpieczną jazdę. Na drogach wciąż może zalegać piach, który powoduje, że opanowanie motocykla przysporzy trudności nawet doświadczonym kierującym. Ponadto motocykliści powinni używać kamizelek odblaskowych, by byli lepiej widoczni na drodze.

- To ważne szczególnie na początku sezonu, gdy kierowcy samochodów nie są jeszcze przyzwyczajeni do jednośladów na drogach" – podkreślił. Zwrócił też uwagę na potrzebę zadbania o to, by światła motocykla były sprawne i czyste - mówi nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Zwłaszcza że statystyki wskazują na rosnącą liczbę wypadków z udziałem motocyklistów. Od początku 2024 roku odnotowano 36 takich zdarzeń, w których zginęły dwie osoby, a 36 zostało rannych.