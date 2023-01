Uciekła przed wojną do Polski. Urodziła trojaczki

Obecnie maluszki przebywają w inkubatorach, gdzie są karmione za pomocą specjalistycznego sprzętu. - Muszą pozostać w szpitalu do czasu, kiedy osiągną właściwą masę i będą jadły przez smoczki lub z piersi. Na razie dzieci są karmione przez zgłębnik - mówi dr n. med. Eulalia Majewska kierująca Oddziałem Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka SPSK Nr 4 w Lublinie. Z kolei młoda mama, która uciekła do Polski tuż po wybuchu wojny na Ukrainie, czuje się dobrze. Kobieta przyznaje, że nie może się doczekać kiedy wraz z trojaczkami wyjdzie ze szpitala i spotka się z mężem oraz ze starszym synem. - Jestem szczęśliwa. O tym, że będziemy mieć trojaczki, dowiedzieliśmy się z mężem na pierwszym badaniu USG. Był szok, ale bardzo pozytywny. To było kiedy już byliśmy całą rodzina w Polsce - opowiada pani Nadia. Dzielnej mamie oraz całej rodzinie życzymy dużo zdrowia oraz wszystkiego co najlepsze!

