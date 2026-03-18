Tylko garstka osób w Polsce może liczyć na takie przywileje. Nie każdy ma odwagę

Oddawanie krwi od lat uchodzi za jeden z najprostszych, a zarazem najcenniejszych sposobów niesienia pomocy innym. Choć dla wielu to jednorazowy gest, są osoby, które wracają do centrów krwiodawstwa regularnie, budując imponujący dorobek donacji. To właśnie oni - najbardziej zaangażowani dawcy - mogą liczyć na szczególne traktowanie i szereg przywilejów, o których wciąż niewiele się mówi.

Krwiodawcy w Polsce

Krwiodawcy w Polsce to osoby, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia oddają krew, by ratować zdrowie i życie innych. Są wśród nich zarówno młodzi ludzie oddający krew po raz pierwszy, jak i doświadczeni dawcy, którzy robią to regularnie od lat. Z danych GUS wynika, że np. w 2024 roku w Polsce było dokładnie 651,4 tys. krwiodawców. To naprawdę dobry wynik. Co ciekawe, mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że osoby oddające krew mogą liczyć na sporo przywilejów.

Przywileje dla honorowych dawców krwi

Każdy, kto oddaje krew, może liczyć na podstawowe przywileje. Już sama jednorazowa donacja daje prawo do dwóch dni wolnego od pracy – w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym. Co ważne, jest to czas w pełni płatny. Dawcy otrzymują także posiłek regeneracyjny, najczęściej w formie zestawu czekolad, który ma pomóc organizmowi szybko wrócić do formy. To jednak dopiero początek. Jeśli jesteście ciekawi, jakie przywileje mają osoby oddające krew, sprawdźcie naszą galerię zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

10

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby oddać krew?

Aby zostać honorowym dawcą krwi, trzeba spełnić kilka podstawowych wymagań zdrowotnych i formalnych. Najważniejsze z nich to:

Wiek od 18 do 65 lat

Dobra ogólna kondycja zdrowotna - brak chorób przewlekłych i zakaźnych

Masa ciała minimum 50 kg

Brak przeciwwskazań medycznych (np. niektóre choroby, zabiegi czy przyjmowane leki mogą czasowo lub trwale wykluczyć z oddawania krwi)

Brak infekcji – nie można oddawać krwi w trakcie przeziębienia czy gorączki.