Tyle naprawdę zarabiają Polacy. GUS podał dane. To gigantyczna kwota!

Autor:

Spis treści

Ile zarabia przeciętny Polak?

Polska to naród, który lubi wiedzieć, więc dość powszechne jest, iż niemalże każdy z nas zaciekawiony jest tym, jak przedstawiają się zarobki innych osób. Wiemy także, że rzeczywistość w naszym kraju nie jest pełna kolorów - ceny rosną, a rachunki niestety nie maleją i tym samym wciąż wielu z nas nie może liczyć na luksusowe życie. Jednak jeśli wynagrodzenia poszybowałyby diametralnie w górę, z pewnością byłoby to możliwe. Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich miesięcy zarobki Polaków zostały zwiększone i to do całkiem przyzwoitej kwoty, lecz społeczeństwo nadal liczy na "coś" więcej. Na ten moment jednak musimy zaakceptować aktualne dane, które przedstawiamy poniżej.

Ile wynosi przeciętnie wynagrodzenia w Polsce? GUS podał dane

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wynagrodzeń w Polsce pochodzą z końca 2024 roku, a dokładnie mowa o całym czwartym kwartale. Tym samym, wiadomo już, że w IV kwartale 2024 roku wynagrodzenie brutto wzrosło aż o 12,4 proc. w porównaniu do IV kwartału 2023 roku. Ile wynosi więc przeciętne wynagrodzenie? Zgodnie z danymi GUS mówimy o kwocie na poziomie 8.477,21 zł.

Warto dodać, iż prognozy na rok 2025 sugerują, że dynamika wynagrodzeń nieco spowolni i będzie na poziomie 7-9 proc., a wpływ na to będzie miała m.in. niższa skala podwyżki pensji minimalnej.

Sonda Czy wynagrodzenia powinny być jawne? Tak Nie Tylko w sektorze publicznym Nie mam zdania

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd