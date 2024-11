Miejsce cudów we wschodniej Polsce przyciąga wiernych. To tu znajduje się skradziony obraz Matki Bożej

Lublin. Trzy osoby zginęły w pożarze pustostanu

Kobieta i dwóch mężczyzn to ofiary śmiertelne nocnego pożaru w Lublinie. Jak informują strażacy, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie 20 minut po północy w nocy z czwartku na piątek, 8 listopada. Okazało się, że płonie pustostan przy ul. Nadbystrzyckiej, dlatego na miejsce udały się siedem zastępów straży pożarnej, które zastały cały dach i jedną ze ścian objęte płomieniami.

- Po wstępnym przygaszeniu ognia do wnętrza obiektu wprowadzono roty ratownicze. Podczas przeszukania budynku, w którym zgromadzonych było wiele odpadów komunalnych, strażacy znaleźli trzy nieprzytomne osoby poszkodowane. Ratownicy natychmiast ewakuowali poszkodowanych na zewnątrz i przekazali pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego - relacjonują mundurowi.

W pożarze zginęli: ok. 30-letnia kobieta, ok. 40-letni mężczyzna i ok. 70-letni mężczyzna. Strażacy równocześnie dogaszali ogień, po czym przystąpili do rozbiórki elementów konstrukcyjnych budynku. Użyli też kamery termowizyjnej pod kątem obecności zarzewi ognia. Duże zniszczenia uniemożliwiły jednocześnie ustalenia choćby wstępnej przyczyny pożaru. Dalsza część tekstu poniżej.

Brak sprawnego przyłącza energetycznego oraz gazowego wskazywały, że budynek nie pełnił funkcji mieszkalnej od dłuższego czasu. Osoby zgłaszające zdarzenie informowały, że dom był niekiedy zamieszkiwany przez osoby bezdomne

- informują strażacy z Lublina.

Na miejsce zdarzenia przybył również zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Lublinie, st. bryg. Marek Chwalczuk. W działaniach uczestniczyło łącznie 7 pojazdów straży pożarnej i 20 strażaków. Sprawę pożaru pustostanu bada również policja.

- Wszystko wskazuje, że w zdarzeniu nie brały udziały osoby trzecie, ale będziemy to jeszcze wyjaśniać - powiedział "Super Expressowi" nadkom. Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.