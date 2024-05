Trzeba nie mieć serca! Śliczny kundelek długo nie mógł się uspokoić. Uratowały go dzieci wracające ze szkoły

Psiak, zdaniem lekarza około półtoraroczny kundelek, drżał jeszcze bardzo długo po tym, kiedy dzieci idące ze szkoły znalazły go w worku rzuconym w trawę obok drogi. - Nie mógł się uspokoić, całe ciałko mu drżało, był przerażony - opowiadały potem policjantom.

Pies był uwięziony w worku leżącym tuż obok rzeczki i stawu, który położony jest między Krępcem a Minkowicami. Trudno nie skojarzyć przerażających faktów, trudno nie wyobrazić sobie, jaki los mógł czekać ślicznego kundelka. Na szczęście nic mu się nie stało. - Zwierzę znajdowało się porzucone w rejonie stawu w miejscowości Minkowice, został zabezpieczony przez osobę dorosłą, która również powiadomiła o tym fakcie policję - opowiada aspirant sztabowy Elwira Domaradzka.

Mężczyzna, do którego początkowo trafił piesek nie owija w bawełnę. - Ja bym takich tak samo potraktował, do worka i... - denerwuje się starszy pan. - Nie możesz żyć z psem, to go oddaj. Do schroniska, do dobrych ludzi, ale nie zabijaj!

Nie wiadomo tak naprawdę, co miało spotkać kundelka. Jest w dobrej formie psychicznej, a kiedy zeszła z niego trauma, pokazał, że uwielbia towarzystwo ludzi i szybko nabrał takiej "psiej szczęśliwości". Badający go lekarz weterynarii nie znalazł nic, co świadczyłoby o tym, że był maltretowany. Jedzenia także mu nie brakowało. - Jeżeli ktoś z Państwa posiada informację do kogo zwierzę może należeć prosimy o kontakt na numer 47 81 21 210, lub osobisty z najbliższą jednostką policji - apeluje policjantka.